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كان نازل يصلي.. مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

04:43 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي طبيب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من الدور الخامس من باب أسانسير أحد الأبراج السكنية بمنطقة أرض الجولف.

وكشف الدكتور شريف صالح، أحد زملاء الطبيب المتوفي، أن الدكتور زكي صالح، استشاري أول العظام، توفى في حادثة بشعة بسبب الأسانسير الخاص بالبرج الذي يسكن به، حيث حدثت الواقعة عندما فتح باب الأسانسير ولم يكن المصعد متواجد فسقط في المنور الخاص بالبرج.

وناشد ملاك الأبراج والعمارات السكنية ضرورة صيانة المصاعد الكهربائية حفاظا على أرواح مستخدميه.

في سياق متصل، كشف أحد المقربين من الطبيب الراحل، أن الواقعة حدثت فجرا أثناء نزوله لأداء صلاة الفجر في المسجد.

محافظة بورسعيد مصرع طبيب الأبراج السكنية أرض الجولف
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