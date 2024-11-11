بالصور.. انهيار منزل فى أسيوط بسبب انفجار خط صرف صحي

أسيوط ـ محمود عجمي :

انهار منزل قديم مكون من طابقين في منطقة الرقبة بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط، محافظة أسيوط، اليوم الاثنين، نتيجة انفجار مفاجئ في خط طرد صرف صحي قطره 800 ملم، التابع للهيئة القومية لمياه الشرب، الجهة المشرفة على المشروع، وهو الخط مسؤول عن تصريف مياه الصرف الصحي من مدينة منفلوط إلى محطتي المساعدتين "1 و2".

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز منفلوط ببلاغ من الأهالي حول انهيار المنزل دون وقوع خسائر في الأرواح.

وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وأظهرت المعاينة أن المنزل قديم ومكون من طابقين، وقد تأثر بالمياه المتسربة من خط الصرف الصحي، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

من جانبها، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن أعمال الإصلاح جارية في الموقع؛ وأوضحت أن مشروع الصرف الصحي بمركز منفلوط لم يتم استلامه نهائيًا من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب، الجهة المنفذة.

وجرى توجيه فرق الصيانة إلى موقع الكسر للبدء في أعمال الإصلاح، مع التأكيد على العمل الجاد للانتهاء من الإصلاحات في أسرع وقت ممكن.

وغمرت مياه الصرف الصحي شوارع وحارات القرية، مما أثار استياء الأهالي.