المنيا تستقبل آلاف السياح الأوروبيين في رحلة لاستكشاف كنوز الحضارة المصرية -صور

المنيا- جمال محمد:

قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، إن المحافظة تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار الأجانب على المناطق الأثرية والسياحية، واستقبلت مؤخرًا وفوداً متعددة الجنسيات من دول: ( إيطاليا- إسبانيا - سويسرا - بلجيكا - هولندا - ألمانيا - إنجلترا والمكسيك)، قدموا لزيارة المواقع التاريخية والمناطق الأثرية في تونا الجبل وبنى حسن، مما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالمناطق السياحية والأثرية الفريدة في المحافظة.

وأكد كدواني، التزام المحافظة بدعم وتنشيط القطاع السياحي، مشيراً إلى أن المنيا تمتلك إرثاً حضارياً وتاريخياً يجعلها مقصداً مميزاً للسياح من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة التسهيلات للزوار لضمان تجربة سياحية ممتعة وآمنة، وتشجيع المزيد من الوفود السياحية على زيارة المنيا.

وأشار المحافظ إلى أن أولى اهتماماته في هذا الملف هو تطوير المناطق الأثرية والبنية التحتية السياحية من خلال التعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز حضور المنيا على خريطة السياحة العالمية، مضيفًا أن المحافظة تسعى لرفع مستوى الخدمات السياحية وتوفير بيئة جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل لأبناء المحافظة.