أسماء الضحايا.. إصابة 7 أشخاص في حادث بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 7 أشخاص، في حادث مروري، بمنطقة النقب الحدودية التابعة لمركز الخارجة محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الخارجة- أسيوط" بمنطقة الكيلو 50 في حدود منطقة النقب الحدودية بالطريق أسفر عن إصابة: عبد الرحمن أحمد سيد، 12 عاما، وعماد ربيع حسن، 30 عاما، وأيمن شعبان عبد الحليم، 33 عاما، وعلاء عیسی محمد، 19 عاما، ومحمد احمد سید، 19 عاما، ومحمد ناصر عبد الفتاح، 20 عاما، ومنصور جمعة محجوب، وجميعهم أصيبوا بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز الخارجة، وإدارة المرور لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.