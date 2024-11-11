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حيلة ذكية تتحول إلى كابوس.. ضبط شاب يخفي لوحات سيارته بـ"ريموت كنترول" فى القليوبية

03:12 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    ضبط شاب يغير لوحات سيارته
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    ضبط شاب يغير لوحات سيارته (1)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت إدارة مرور القليوبية، من ضبط شاب يُخفي أرقام سيارته إلكترونيا في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بالمحافظة.

ولاحظ ضباط الكمين، تصرفات مريبة من شاب يقود سيارة فاخرة، ما أثار الشكوك حوله، فقرروا استيقافه للتأكد من هويته وسلامة أوراق السيارة.

ورغم أن الشاب أبدى تعاونه، فإن تصرفاته بدت مضطربة، مما دفع الضباط لإجراء فحص دقيق للسيارة، وخلال الفحص، اكتشف الضباط، مفاجأة غير متوقعة، السيارة كانت مجهزة بجهاز تحكم عن بُعد "ريموت كنترول" يسمح بإخفاء اللوحات المعدنية وتغيير أرقامها بكبسة زر.

وبمواجهة الشاب، بالواقعة، حاول تبرير استخدامه لهذا الجهاز للحفاظ على خصوصيته، لكنه لم يتمكن من إقناع الضباط، وبالتحقق من خلفية الشاب وتفاصيل المركبة، تبين أن السيارة قد تكون جزءًا من شبكة تُستخدم لعمليات غير قانونية.

وجرى التحفظ على الشاب والسيارة، ونقل المتهم إلى قسم الشرطة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وتحديد الهدف الحقيقي من تجهيز السيارة بهذه التكنولوجيا المخالفة.

ضبط شاب يغير لوحات سيارته ريموت كنترول القليوبية إدارة مرور القليوبية
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