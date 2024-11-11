10 سنوات حبس.. حكم قضائي على تاجري مخدرات في جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، بمعاقبة تاجري مخدرات بمدينة طور سيناء، بالحبس عشر سنوات لكل منهما وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعاصم عجيلة، وبحضور طارق جودة وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 27 أغسطس الماضى، عند قيام رجال الأمن بطور سيناء بتفقد الحالة الأمنية على الطريق السريع بجوار قرية الوادى، وتفاجئوا بسيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه ، وعند اقتراب سيارة رجال الأمن منها حاول قائد السيارة الهروب لكنهم لم يتمكنوا، وانقض عليهم رجال الأمن، وجرى منعهم من الهروب.

وكشف رجال الأمن، أن السيارة بدون لوحات معدنية، ولا تحمل أي تراخيص، وأن المتهم الأول يدعى ع.ع.ع.ص 32 عاما، بدون عمل ومقيم وادى طور سيناء، والمتهم الثاني يدعى ص. ع.ع.س 42 عاما، يعمل عامل خدمات معاونة بأحد المصالح الحكومية فى المدينة.

وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على جهاز محمول و250 جنيها، وبتفتيش السيارة عثر خلف السواق على جوال تبين أن بداخله نبات أخضر عشبي مثل مخدر البانجو، وسيف ذو نصل معدني حاد، وباستكمال التفتيش عثر رجال الأمن على 3 جوال أخرى بصندوق السيارة ملفوفين ببطانية بداخلهم نبات البانجو المخدر .

وبالكشف عن صحيفة سوابق المتهمين تبين أن المتهم الأول سبق الحكم عليه فى القضية رقم 27 لسنة 2009 أحداث الطور والتهمة إصابة خطأ، وبالكشف عن المتهم الثانى تبين أنه مطلوب التنفيذ فى القضية رقم 3658 بحكم 3 سنوات غيابيا، وكذلك الحكم عليه بالسجن القضية رقم 3055 لسنة 2023 جنح قسم الطور والتهمة تبديد، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد البيع والسيارة لتسهيل التنقل والهروب من أعين رجال الأمن والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1490 جنح طور سيناء، وعرضهما على جهات التحقيق التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، والتحفظ على السيارة وإرسال كمية من المضبوطات للمعمل الكيماوى للتأكد من أن المضبوطات لنبات البانجو المخدر، وأحيلت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 813 كلى جنوب سيناء، و فى جلسة اليوم قضت محكمة الجنايات بحكمها السابق ذكره.