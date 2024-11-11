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ألوان وألحان وأصوات.. شاهد مواهب طالبات مدارس محافظة سوهاج -فيديو وصور

02:58 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين، بثًا مباشرًا لتسليط الضوء على بعض المواهب داخل مدارس محافظة سوهاج.

وعرضت طالبات مدرسة طهطا الإعدادية الجديدة بنات، مواهبهن على القافلة الثقافية لقصر ثقافة طهطا الخاصة باكتشاف المواهب المختلفة؛ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية".

وشملت مواهب طالبات المدرسة التي تم عرضها على أعضاء القافلة الثقافية، القرآن الكريم، والأنشودة، والأغاني الوطنية، والعزف على الأورج، والإلقاء، والرسم.
ضمت لجنة التقييم: محمد محفوظ رئيس قسم المواهب بقصر ثقافة طهطا، محمود أبو زيادة رئيس قسم المسرح، محمد أحمد مسئول المواهب.


سوهاج فيس بوك مدرسة طهطا الإعدادية مبادرة بداية
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