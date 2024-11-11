بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يفتتح مؤتمرًا حول التعليم الأخضر والذكاء الاصطناعي

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بعنوان "دور التعليم العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ الذي يقام تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد جابر قاسم، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر.

شهد المؤتمر، حضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء التربويين من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس حرص الجامعة على دعم الخطط التنموية للدولة من خلال جلسات علمية تناقش قضايا مجتمعية مهمة تسهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح المنشاوي، أن المواطن هو محور أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية، وأن السياسات والبرامج التنموية صممت لتلبية طموحات وتطلعات المواطن المصري. وأشار إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل يخدم المواطن المصري في جميع القطاعات. وأكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبح أكثر أهمية في ظل التحديات العالمية الحالية.

وفي ختام كلمته، شكر المنشاوي جميع من ساهموا في تنظيم المؤتمر، متمنيًا للمشاركين التوفيق في مناقشاتهم والخروج برؤى وبرامج عمل قابلة للتنفيذ.

من جانبه، أكد الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم مقترحات لتطوير منظومة التعليم العربي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير هذا الملف من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف أن المؤتمر سيسهم في تقديم مقترحات لتطوير التعليم الفني والمهني، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتعزيز التوجه نحو التعليم الأخضر، ورفع كفاءة القيادة التربوية العربية.

وأوضح الدكتور محمد جابر قاسم، وكيل كلية التربية، أن المؤتمر يناقش على مدار يومين دور التعليم العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تسع جلسات علمية، منها جلستين رئيسيتين حول العلوم المتكاملة وجدارات المستقبل والتعليم الطبي في عصر التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ست جلسات بحثية تتناول 46 بحثًا تركز على تطوير المناهج العربية، تجويد الخدمات النفسية، وتطوير سياسات التعليم العربي المستدام. كما يتضمن المؤتمر ورشتي عمل حول الذكاء الاصطناعي وصناعة الدروس التفاعلية والتخلص من الاضطرابات النفسية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، جرى إهداء درع المؤتمر لعدد من الشخصيات البارزة تقديرًا لجهودهم. وعلى هامش المؤتمر، تفقد الدكتور أحمد المنشاوي معرض المشروعات البيئية لطلاب برنامج STEM بمرحلة البكالوريوس، والذي تضمن مشروعات تقدم حلولًا تطبيقية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030.