اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان طيبة الدولي للفنون بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق مساء اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، والذي ستتواصل فعالياته بمدينة أسوان حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

يُقام حفل الافتتاح بمسرح فوزي فوزي، المُطل على نهر النيل الخالد، وسط كورنيش أسوان، وتتضمن فقراته عروض فنية واستعراض لبرنامج المهرجان من عروض مسرحية وورش فنيّة وأنشطة ومعارض تشكيلية.

وأكدت الدكتورة هنا مركم رئيس المهرجان، عن سعادتها وسعادة اللجنة المنظمة والضيوف العرب باستمرار إقامة المهرجان على أرض مدينة أسوان، ووسط أهلها الطيبين، الذين يتميزون بكرم الضيافة والإبتسامة التي تعلوا وجوههم.

كما وجّهت الشكر لمحافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ونائبه المهندس عمرو حلمى لاشين، على حرصهما على إنجاح المهرجان، وكل ما يقام من فعاليات على أرض المحافظة.

وعبّرت مكرم عن تقديرها لجهود المسؤولين في قطاعي الثقافة والتعليم بالمحافظة، مشيرة إلى أن المهرجان اختار هذا العام اقامة سمبوزيوم فني يُشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، بجانب انتقال ورش الفنية التي تستهدف اكتشاف المواهب ودعمها بمدارس المحافظة، إلى الشمال، وتحديدا في الرديسية، حيث تسيير قافلة من المهرجان إلى هناك، بجانب الورش التي تقام في مسرح فوزي فوزي وعددها (6)، ورش يشارك في تقديمها لطلاب المدارس فنانون من سلطنة عمان، والعراق، والأردن، ومصر، وتونس بجانب عروض مسرح العرائس والحكايات، إضافة إلى الاحتفاء بعدد من التجارب الفنية والإبداعية العربية.