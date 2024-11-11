"خلص عليها ببلوك حجري".. إحالة أوراق غنام قتل زوجته في كفر الشيخ للمفتي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حضوريًا بإحالة أوراق غنام ثلاثيني متهم بقتل زوجته عمدًا داخل حظيرة مواشي يملكها بناحية قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر ديسمبر 2024 للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 13270 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ،

وكانت جهات التحقيق، أحالت المدعو "طاهر.ع.ا.ع.خ"، 30 عامًا، غنام، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 21 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليها زوجته عبلة كامل الخولي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لإرتيابه في سلوكها.

وتبين من قرار إحالة المتهم، أنه استدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته وانهال عليها بأداة "قالب طوب" أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وأعقب ذلك تكبيل يديها وساقيها بالحبال.

وكشف قرار الإحالة، عن وضع المتهم غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصاباتها بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.

وشهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهم والمجني عليها، واستمعت هيئة المحكمة لطلباتهم فيما تقدم دفاع المجني عليها بدعوى مدنية بقيمة 101 ألف على سبيل التعويض المدني المؤقت.