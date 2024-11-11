جريمة قتل في حفل زفاف.. السجن المشدد 10 سنوات لمبيض محارة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على مبيض محارة، بعد إدانته بقتل شاب خلال حفل زفاف في قرية الدوير بمركز صدفا، أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة و محمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و علي حسين .

تعود تفاصيل القضية رقم 8430 لسنة 2023 جنايات مركز صدفا إلى تلقي مركز شرطة صدفا بلاغًا من مستشفى صدفا المركزي بوصول "حسام. إ. إ"، 24 عامًا، جثة هامدة نتيجة طعنة قطعية في الرقبة بطول 5 سم، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى.

كشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة صدفا، أن المتهم "خالد. ع. ف"، 28 عامًا، مبيض محارة، هو مرتكب الجريمة.

وأوضحت التحريات أن خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه أدت إلى وقوع الحادثة، حيث أعد المتهم سلاحًا أبيض (خنجر) واستغل حضور المجني عليه لحفل زفاف أحد أقاربه ليباغته من الخلف ويذبـحه، قاصدًا إنهاء حياته.