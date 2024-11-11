محافظ الفيوم يشهد عودة المزادات السمكية إلى بحيرة قارون بعد توقف طويل -صور

الفيوم- حسين فتحى:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مزاداً لبيع السمك والجمبري بإحدى الحلقات على ساحل بحيرة قارون، بعد توقف هذه المزادات لمدة 9 سنوات، لعدم وجود إنتاج سمكي بالبحيرة.

حضر المزاد أيضًا، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس عبد العليم أمين مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة، والأستاذ عادل أمين رئيس جمعية قارون للثروة السمكية.

تبادل محافظ الفيوم، مع الصيادين، أطراف الحديث حول جهود الدولة في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كما قدم التهنئة للصيادين ببدء موسم الصيد، مطالباً إياهم بتوحيد الجهود والتصدي للممارسات السلبية للبعض في استخدام شباك الجر المخالف، للحفاظ على بحيرات الفيوم وإنتاجها من الثروة السمكية.

وأعرب الأنصاري، عن سعادته بمشاركة صيادي الفيوم، فرحتهم بافتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون، مثمناً جهود الدولة في إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وأعلن المحافظ أنه سيتم تزويد بحيرة قارون بأصناف متنوعة وكميات كبيرة من الأسماك والقشريات خلال المرحلة القادمة، خاصة أسماك البلطي والموسى، لزيادة مخزونها السمكي والحفاظ على تنوعها البيولوجي.