تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة زفتي لسرقة مصوغاتها الذهبية

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الغربية- مروة شاهين:

قررت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل مسنة بدائرة مركز زفتى ، إلى جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر يناير، بناء على طلب دفاع المتهم للاطلاع على القضية

واستمعت المحكمة برئاسة المستشار "ضياء الدين محمد شلضم، اليوم، لمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقا.

وفي وقت سابق، كشفت مباحث الغربية، ملابسات واقعة وفاة سيدة مسنة داخل منزلها، وتوصلت إلى أن الأمر كان جنائيا بقتلها بنية السرقة.

وكان ضباط قسم شرطة زقتي، تلقوا بلاغا من نجل السيدة المجني عليها يفيد الاشتباه في وفاة والدته المسنة، وذلك بعد وفنها بيوم بمقابر العائلة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق قررت استخراج الجثة وانتداب الطب الشرعي لوضع تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وأفاد ابن المجني عليها، بأن والدته تقيم في منزل الأسرة بمنطقة عصمت حمادة، وأنه فوجئ بعد وفاتها باختفاء مشغولاتها الذهبية مع بعثرة محتويات الدولاب وتحريك قطع الأثاث في غرفة النوم.

وأوضح نجل المجني عليها، أنه وأفراد أسرته ظنوا أن الوفاة طبيعية لعدم وجود أي إصابات ظاهرية عليها، ومع تقدم عمرها.