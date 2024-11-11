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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بالديوان العام -صور

12:55 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بالديوان العام (4)
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    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بالديوان العام (1)
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    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بالديوان العام (5)
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    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بالديوان العام (7)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بالديوان العام (8)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بالديوان العام (6)
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    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بالديوان العام (3)
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الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي بالديوان العام للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أي مبرر،مشددا على تقليل الفترة الزمنية لانتظار المواطنين .

واستمع محافظ الدقهلية، إلى عدد من المترددين على المركز القادمين لتقديم طلبات أو لديهم شكوى وشدد على مدير المركز بعدم تواجد أكثر من شخص واحد على كل شباك وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنهاء المعاملات.

ووجه مرزوق مدير المركز التكنولوجي، بتيسير الإجراءات على المواطنين بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والأحياء والمراكز.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الجهاز التنفيذي بكافة مستوياته وقطاعاته يعمل في ظل منظومة متناغمة وبالتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين، وتلبية مطالبهم المشروعة.

طارق مرزوق محافظ الدقهلية
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