محافظ القليوبية يتابع آخر تطورات مشروع الأتوبيس الترددي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا عاجلاً لدفع عجلة العمل في مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أهمية هذا المشروع القومي الذي يأتي تنفيذه تلبية لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى مجتمع أكثر استدامة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة المعوقات التي تواجه المشروع، حيث تم التنسيق مع هيئة المساحة وهيئة الطرق والكباري لتنفيذ خطة لإزالة 84 منزلًا يتعارض وجودها مع توسعات محطات الأتوبيس الترددي في مناطق عرابي، ومؤسسة الزكاة، ومسطرد، وبهتيم، وشبرا بنها، وإسكندرية الزراعي.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي سيساهم في تخفيف العبء على شبكات الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث.

ودعا المحافظ كافة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نموذجًا حضاريًا تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه في كافة المشروعات التي تنفذها.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس مدن شبرا الخيمة والخصوص.