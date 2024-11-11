مكتبة الإسكندرية تناقش دور المؤسسات في حفظ التراث الثقافي غير المادي

الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، فعالية بعنوان: "دور المؤسسات في حفظ التراث الثقافي غير المادي"، بالتعاون مع مؤسسة راقودة للفن والتراث، يفتتحها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أكاتسوكي تاكاهاشي ممثلاً عن مكتب اليونسكو في القاهرة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم، أن الفعالية تأتي تزامنا مع حصول مؤسسة راقودة للفن والتراث على الاعتمادية في اتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.

ويهدف الحدث إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على دور المؤسسات الثقافية والمنظمات العلمية والجامعات في تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية، كما سيتم استعراض تجارب ناجحة نُفذِّت على أرض الواقع في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك تطبيقاً لميثاق عام 2003 وشبكة المدن الإبداعية.

وتستضيف الفعالية، عددا من الخبراء والأكاديميين وأصحاب المبادرات والمشروعات المتعلقة بحفظ وصون التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى خبراء من مؤسسات وجمعيات متنوعة.

وتتضمن الفعالية في جلستها الأولى مناقشة "دور المؤسسات في توثيق وحفظ التراث الثقافي غير المادي مع المجتمعات المحلية"، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان "منهجيات وتقنيات توثيق ورصد التراث الثقافي غير المادي".