لمسة إنسانية.. محافظ المنوفية يوجه بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لمريض داء الفيل -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، أن إرضاء المواطنين وحل شكواهم من أهم أولويات منظومة العمل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر من خلال عقد اللقاءات اليومية، ورصد الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحلها على أرض الواقع لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم بما يحقق الصالح العام.

واستمع محافظ المنوفية، لحالة إنسانية تعاني من مرض داء الفيل وظروف صحية صعبة من ناحية بركة السبع، وأمر بصرف مساعدة مالية عاجلة له، مكلفًا إدارة العلاقات العامة بالمحافظة باصطحاب الحالة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، والتنسيق مع الوحدة المحلية لتسهيل إجراءات تجديد عقد إيجار محل تجارى وفقًا للوائح والقوانين المنظمة كمصدر رزق ثابت له، كما أمر بصرف مساعدات مالية أخرى ومواد غذائية لحالتين من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا مراعاة لظروفهم الاجتماعية وحالتهم الصحية.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالفحص الفورى والمعاينة على الطبيعة لعدد من الشكاوى أحدهما لعدد من سائقي موقف شبين الكوم - السادات يتضررون من عدم تنظيم سير العمل بالموقف ومنح خطوط سير سيارات جديدة، وشكوى مواطن بناحية إبنهس بقويسنا يتضرر من مسئولى الإدارة الزراعية بعدم اتخاذ اللازم بشأن تعدٍ أحد جيرانه بالبناء المخالف على الأرض الزراعية.

فيما وجه محافظ المنوفية إدارة المجالس بدراسة شكوى مواطن بناحية كفر الحمادية ببركة السبع يلتمس سرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض تبرع لإقامة وحدة بيطرية ومدرسة لخدمة أهالي القرية، كما كلف المحافظ رئيس شركة الكهرباء بالفحص واتخاذ اللازم بشأن شكوى مواطن يتضرر من وجود محول كهرباء بالحقل الخاص به مما يلحق الضرر، هذا وقد أجرى المحافظ اتصالاً هاتفيًا برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي كلفه بتشكيل لجنة لإجراء المعاينة الفورية على الطبيعة لفحص شكوي مواطنة بقويسنا تتضرر من تسريب مياه خزان الصرف أمام منزلها واتخاذ اللازم حفاظًا على حقوق المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاءات يومية بالمواطنين والنزول الميداني للتعرف على مطالبهم وبحث شكواهم واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.