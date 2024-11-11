ضبط أموال وأصول تقدر بـ 100 مليون جنيه.. القبض على عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسيل الأموال

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عنصرا إجراميا وزوجته، لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات، في شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الإجرامي بالصبغة الشرعية، وجرى التحفظ على المتهمين وممتلكاتهما التى قدرت بنحو 100 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكنت من رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وجرى ضبط المتهم وزوجته والتحفظ على الممتلكات التى قدرت بنحو 100 مليون جنيه تقريبا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.