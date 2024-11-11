انقلاب سيارة "تريلا" على طريق الإسكندرية الصحراوي -صور

المنيا تستقبل آلاف السياح الأوروبيين في رحلة لاستكشاف كنوز الحضارة

انفجار خط صرف يسفر عن انهيار منزل في أسيوط (صور)

ليست مجرد كتب.. كنوز وأسرار بين جدران مكتبة الإسكندرية | تعرف عليها

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن تحطم السيارة وإصابة قائدها بإصابات طفيفة وأربك حركة المرور.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل بالكيلو 45 طريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإٍسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" رقم "س ق ر 8577" بالطريق المشار إليه بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن تحطمها وإصابته بجروح طفيفة.

وجرى رفع السيارة من الطريق الصحراوي وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.