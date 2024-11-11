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انقلاب سيارة "تريلا" على طريق الإسكندرية الصحراوي -صور

11:32 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
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الإسكندرية – محمد عامر:

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن تحطم السيارة وإصابة قائدها بإصابات طفيفة وأربك حركة المرور.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل بالكيلو 45 طريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإٍسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" رقم "س ق ر 8577" بالطريق المشار إليه بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن تحطمها وإصابته بجروح طفيفة.

وجرى رفع السيارة من الطريق الصحراوي وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب تريلا طريق الإسكندرية الصحراوي الإسكندرية
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