أول ما يراه ركاب السفن العابرة.. "ساحة مصر" جوهرة بورسعيد المطلة على قناة السويس -صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تعتبر "ساحة مصر" بمحافظة بورسعيد، أول ما يراه ركاب السفن والبواخر واليخوت العابرة المجرى الملاحي لقناة السويس ضمن قافلة الشمال، وآخر ما تراه قافلة الجنوب في مصر.

المدخل الشمالي

وتقع ساحة مصر بالمدخل الشمالي لقناة السويس وتواجه مباشرة الرصيف السياحي لميناء غرب بورسعيد الذي يستقبل السفن السياحية بشكل منتظم، كما تطل على الممشى السياحي لقاعدة تمثال دليسبس، وتقع في نطاق حي الشرق الذي يعتبر أرقى أحياء محافظة بورسعيد.

قرص الشمس

وتقام ساحة مصر على مساحة 2100 متر مربع، ويتوسطها قاعدة تمثال "أم الدنيا" بمساحة 100 متر مربع، وبارتفاع 9 أمتار، وعليها تمثال سيدة تحمل قرص الشمس بارتفاع 10 أمتار، وتضم الساحة منطقة خدمية بها كافيهات ومطاعم، ومناطق للجلوس، و"لاند سكيب"، ونافورة قطرها 7 أمتار.

كفاح المصريين

أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أنه تعد "ساحة مصر" المطلة على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس هي واجهة حضارية وسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وأنشأت على أفضل تصميم ورؤية يليق بمستوى التاريخ العريق لمصر وتاريخ حفر قناة السويس، ووضع تمثال يعبر عن قصة كفاح المصريين خلال حفر قناة السويس، ويعبر عن أصالة الهوية المصرية أمام جميع السفن العالمية التى تعبر القناة.

وأوضح أنه صُصمم الثمثال ليوثق عظمة المصريين ويحمل أسم مصر "أم الدنيا"، ويضم جداريات لحفل افتتاح قناة السويس بارتفاع يظهر من داخل المجري الملاحي لقناة السويس.

ممشى سياحي بجانب السفن

في سياق متصل، يجرى تطوير الممشى السياحي المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس وتعبر بجانبه السفن التي يراها المترددين على الممشى بسهولة بالعين المجردة، ويبلغ طوله 175 مترا على 3 مراحل تستهدف إعادة الوجه التاريخي والحضاري لبورسعيد.

ويتجمل ممشى قناة السويس لاستقبال سياح مصر بشكل عام وبورسعيد خاصة، كما يُعد متنزه هام لكل الأهالي والزوار من المحافظات الأخري، فتم تزيينه بالمقاعد الديكورية والأعمدة ذات الطابع الملكي الرائعة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء و"للاند سكيب".