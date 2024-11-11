ميناء بورسعيد السياحي يستقبل غدًا السفينة السياحية LIRICA 2

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يستقبل ميناء بورسعيد السياحي، غدٱ الثلاثاء، السفينة السياحية LIRICA 2، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ووجه اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التي من شأنها توفير كافة سبل الراحة لركاب السفينة السياحية، خلال زيارتهم لبورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الرواج السياحي المنشود.

ومن المنتظر أن تُنظم عدد من العروض الفنية للترحيب بالسفينة، والتي تعكس التراث المصري والبورسعيدي، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، برئاسة محمد عبد العزيز.

ومن المقرر أن يجرى تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية.