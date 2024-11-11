تداول 22 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد :

شهدت الموانئ البحرية للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار ال 24 ساعة الماضية تداول 22 ألف طن و771 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة و 65 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة الموانئ 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2000 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 4000 طن بضائع، و310 شاحنة و 50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 18000 طن بضائع، و461 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وامل، ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1، وكان الميناء شهد أمس مغادرة السفينتين امل ودليلة.

وشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 205 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن "سينا، أورو، آيلة"، كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AHMED B، وعلى متنها 7000 طن مواد غذائية تصدير إلى اليمن.