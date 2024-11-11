سوق صغير وفوائد كثيرة.. أطفال مدرسة بجنوب سيناء يروجون للطعام الصحي -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

نظمت مرحلة رياض الأطفال بمدرسة المروة المتميزة للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بجنوب سيناء، نموذج محاكاة لسوق صغير، وقام أطفال الروضة خلاله ببيع المنتجات الغذائية الصحية، والتي جرى طهيها في المنزل، بهدف الترويج لتناول الأطعمة الصحية، والإقلاع عن الأطعمة غير الصحية، وذلك تحت رعاية عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وإشراف جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.

وارتدى الأطفال بعض الملابس الخاصة بالشيف، وقام كل طفل بالترويج لبضاعته، وجذب الطلاب الذين قدموا للتسوق من خلال عرض الفوائد الصحية لبضاعته، وتضمنت المعروضات، فواكه معلبة، ومخبوزات، كاب كيك، وعصائر، وفيشار، ودونلس، وخضروات.

وقالت ولاء عبد الغفار، معلمة بالروضة، إنه جرى تنظيم هذا النشاط ضمن فعاليات المنهج الخاص بالروضة، وهو الحديث عن الطعام الصحي وغير الصحي، ويهدف إلى تنمية قدرة الأطفال على التعامل داخل المجتمع، والتعبير عن نفسه مع زيادة الحصيلة اللغوية له، إضافة إلى أن نماذج المحاكاة هذه تسهم بدرجة كبيرة في تقريب ووصول المعنى إلى أطفال هذه المرحلة كونهم لا يدركون المجردات.

وأوضحت المعلمة، أن جميع المواد الغذائية التي جرى عرضها في السوق تم صنعها في المنزل بالاتفاق مع أولياء الأمور تفعيلًا لدور المشاركة المجتمعية، وحدد كل طفل سعر المنتج الخاص به، وعد حصيلة النقود التي قام بتحصيلها عقب انتهاء لعرض، مما يسهم في تنمية قدرة الأطفال على العد، ومعرفة فئات النقود.

وأشارت إلى أن، جميع الطلاب بمختلف المراحل العمرية استحسنوا الفكرة، وأقدموا على الشراء من الأطفال وسط أجواء من البهجة، مؤكدة أنه جرى خلال نموذج المحاكاة تفعيل العديد من الاستراتيجيات التعليمية بشكل غير مباشر، مما جعل المفهوم يصل للأطفال بدرجة كبيرة لكون التعليم من خلال لعب الأدوار يجذب أطفال هذه المرحلة بدرجة كبيرة.