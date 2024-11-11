خلال يومين.. إزالة 107 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 107 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، على مدار يومين متتالين، ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الثانية يوم السبت 9 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 29 نوفمبر الجارى.

وأوضح المحافظ، أن حملات الإزالة في بداية المرحلة الثانية على مدار يومين أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 73 حالة تعد على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة، وحالتي بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص .

وأكد المحافظ، أن الحملات ستتواصل في جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الثانية من الموجة 24، والمستمرة حتى 29 نوفمبر الجارى، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل .