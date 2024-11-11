إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "الخارجة- الداخلة" بالوادي الجديد

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أصيب قبل قليل، 12 شخصا، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق "الخارجة–الداخلة" بمنطقة الكيلو 60 بالطريق في المنطقة الواقعة بين "قرية الزيات" ومشروع فوسفات أبو طرطور، وأسفر عن إصابة 12 شخصا حتى الآن.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجاري نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.

وجاري الحصر النهائي للمصابين، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى أسيوط الجامعي وتحرير محضر بالحادثة.