"خلافات عائلية".. إصابة ربة منزل في مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل، اليوم الاثنين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة على يد زوجة شقيقها وابنها، بسبب الخلافات العائلية، في مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "سليمة. ا"، 57 عامًا، ربة منزل مصابة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وأفاد شقيقها "عوض"، 64 عامًا، عامل، أنه ذهب للاطمئنان عليها بشقتها فوجدها ملقاة على الأرض، ونقلها للمستشفى.

تحريات المباحث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة شقيق المصابة "حنان. ع"، 45 عامًا، ربة منزل، وابنها "محمد. خ"، 19 عامًا، عامل، مقيمان بذات العقار محل سكن المصابة، بالاعتداء على المصابة بالضرب وإحداث إصابتها والاستيلاء على قرط ذهبي ودبلة ذهبية خاصين بالمصابة؛ بسبب خلافات عائلية.

على الفور، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واستعادة المشغولات الذهبية المشار إليها بإرشادهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.