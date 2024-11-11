50 بندقية.. إحباط تهريب صفقة أسلحة بطريق "قفط- القصير" في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، في إحباط تهريب صفقة أسلحة نارية كبرى، بالإضافة إلى تصفية عنصرين إجراميين خلال تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة على طريق "قفط- القصير"، جنوبي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة الأسلحة والذخيرة، من شن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون على طريق "قفط- القصير".

أسفرت الحملة عن تصفية عنصرين إجراميين خلال تبادلهما إطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن، إذ كان بحوزتهما صفقة أسلحة كبرى داخل سيارة ربع نقل "50 بندقية آلية وكميات كبيرة من الذخيرة" قادمين بها من محافظة أسوان، وتم ضبطها عند الكيلو 45 طريق قفط القصير.

تم التحفظ على المضبوطات، وإيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.