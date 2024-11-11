الدكتور طارق علي نائبًا لرئيس جامعة بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين، الدكتور طارق علي محمد، نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن الدكتور طارق علي، تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 1990بقسم الفيزياء، إذ حصل على الدكتوراة في فيزياء الليزر من جامعة ستوكهولم بالسويد.

وعين "علي" مدرسًا مساعدًا بقسم الفيزياء بجامعة القاهرة، ثم أستاذًا مساعدًا في جامعة بني سويف عام 2009، ثم أستاذ بقسم فيزياء الليزر بجامعة بنى سويف عام 2015، ثم عميدا لمعهد بحوث الليزر بالجامعة.

كما أنه له العديد من الاسهامات العلمية في تطبيقات الليزر وأبحاثه التي أثرت البحث العلمي في مجال تخصصه.