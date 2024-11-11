"البنت فاقت وقفزت في الترعة".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث سوهاج- صور

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

روى شهود عيان لحظات الرعب الأخيرة، لحظة انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" في ترعة "الجرجاوية" المجاورة لطريق "سوهاج-جهينة".

قال "محمد فتحي"، من أهالي "نجع محمد السيد"، وأحد المشاركين في إنقاذ ركاب السيارة الميكروباص التي انقلبت في مياه ترعة الجرجاوية، أنه كان جالسًا على المقهى رفقة أصدقائه في مدخل القرية، وفجأة شاهدوا السيارة المشار إليها تمر بسرعة كبيرة في اتجاه الترعة.

وأضاف "فتحي"، أنه لم يتردد لحظة واحدة في النزول إلى المياه لانتشال العالقين في المياه.

في السياق ذاته، قال "منصور جمعة"، إنه استطاع رفقة العديد من أبناء قريته بعد عناية الله في منع وقوع كارثة، وذلك من خلال تكسير زجاج السيارة وإخراج الركاب منها ثم مياه الترعة.

وأضاف "جمعة"، أن عملية إنقاذ الركاب من المياه لم يستغرق أكثر من نصف ساعة، وذلك بسبب كثرة الشباب المشاركين في إنقاذ ركاب السيارة.

وأوضح "شوقي الفرغل"، صياد، أنه استطاع من خلال مركبه إنقاذ غالبية الركاب عقب إخراجهم من السيارة بمعرفة شباب وأهالي القرية.

وأضاف "الفرغل"، أن أغرب موقف شاهده في واقعة الميكروباص، أن فتاة تم إخراجها من السيارة في حالة إغماء تام، وأثناء نقلها على المركب خارج المياه فاقت ونظرت حولها يمينًا ويسارًا، ولم تجد أحد تعرفه فصرخت ثم قفزت في مياه الترعة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه تم انتشال الفتاة مرة أخرى من المياه ووضعها على القارب، وطمأنتها أنها بخير، لافتًا إلى أن استغاثات الركاب العالقين لا زالت عالقة في أذنه حتى الآن.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، حيث انقلبت السيارة الأجرة في الترعة المجاورة لطريق سوهاج - جهينة.

انتقل على الفور إلى موقع الحادث مأمور مركز شرطة المراغة وضباط المركز، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن السبب وراء الحادث هو السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، مما أدى إلى انقلاب السيارة. تم انتشال السيارة من الترعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، في حين تولت النيابة العامة التحقيقات.

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