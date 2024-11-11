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السيطرة على حريق نشب بجوار مكتب تموين الطود في الأقصر- صور

01:51 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    حريق نشب بجوار مكتب تموين الطود في الأقصر
  • عرض 3 صورة
    حريق نشب بجوار مكتب تموين الطود في الأقصر
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الأقصر- محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية في الأقصر، من السيطرة على حريق نشب في "كرم نخيل" بجوار مكتب تموين الطود جنوب محافظة الأقصر.

البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن الأقصر، إخطارًا، يُفيد باندلاع حريق في مخلفات جافة و"كرم نخيل" بجوار مكتب تموين الطود بجنوب محافظة الأقصر.

على الفور دفع مرفق الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، إذ تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل انتقالها إلى مكتب التموين بمركز الطود، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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