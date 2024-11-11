"مكنش قصدي".. مقتل شاب على يد شقيقه خلال مشاجرة في القليوبية

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه اليوم الإثنين، إثر طعنه بمطواة في مشاجرة بين المتهم وشخص آخر للدفاع عن شقيقه، بمنطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب، في محافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا، يفيد بورود بلاغا بمصرع شاب طعنا على يد شقيقه بدائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، إذ كشفت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين المتهم يدعى "روماني"، وبائع "أيس كريم" أثناء مروره أسفل منزله، إذ قام على أثرها المتهم بالتشاجر معه بالأيدي بسبب علو صوت بائع الأيس كريم، ثم حضر المجني عليه يدعى "مينا" شقيق المتهم لفض المشاجرة.

وعقب مغادرة بائع الأيس "كريم" للمكان، وتوبيخ المجني عليه لشقيقه بسبب تعديه بالضرب على البائع وإمساك المجني عليه بشقيقه وضربه كان بحوزة المتهم سلاح أبيض مطواة، قام على أثرها بطعن شقيقه بقصد الإفلات من يديه، ما أودى بحياته في الحال.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة قائلا: "مكنش قصدي أموت أخويا أنا كنت بحاول أفلت من إيده".

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.