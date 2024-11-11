قتيل و5 مصابين بقاعة أفراح.. ماذا حدث في ليلة العمر بالإسكندرية؟

الإسكندرية–محمد عامر:

تٌباشر نيابة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين، إثر مشاجرة بين نحو 13 شخصًا، بينهم سيدات أمام قاعة أفراح بمنطقة المكس، بسبب معاكسة سيدات.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يُفيد بورود بلاغًا بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام قاعة أفراح بمنطقة المكس ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين من الفحص والمعاينة الأولية نشوب مشاجرة بين عاطل وزوجته وعاطل وخطيبته و4 آخرين، مقيمين بحي العامرية أول، و7 آخرين مقيمين بمنطقة الدخيلة "طرف ثان"، بالأسلحة البيضاء.

وكشفت التحريات نشوب المشاجرة بسبب معاكسة 2 من الطرف الثاني لسيدتين من الطرف الأول "زوجة وخطيبة" المشار إليهما الأول والثاني عقب خروج الطرفين من قاعات الأفراح المشار إليها بمنطقة المكس.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع المجني عليه الأول بجرح طعني، وإصابة الثاني بجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين من الطرف الثاني بجروح وكسور متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على طرفي المشاجرة وضبط بحوزتهم 4 قطع أسلحة بيضاء من المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتحديد المتهم المتسبب في وفاة المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.