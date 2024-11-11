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خروج 17 مصابًا من مستشفيات سوهاج بعد حادث انقلاب ميكروباص

12:31 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    خروج 17 مصابًا من مستشفيات سوهاج
  • عرض 5 صورة
    حادث انقلاب ميكروباص
  • عرض 5 صورة
    حادث انقلاب ميكروباص
  • عرض 5 صورة
    حادث انقلاب ميكروباص
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أفاد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في سوهاج بخروج 17 شخصًا من مصابي حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" في الترعة الرئيسية بقرية العطوة، بعد تحسن حالتهم الصحية. تم نقل المصابين إلى مستشفيي جهينة المركزي والمراغة المركزي، بينما لا تزال هناك حالتان يتلقيان العلاج في مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، حيث انقلبت السيارة الأجرة في الترعة المجاورة لطريق سوهاج - جهينة.

انتقل على الفور إلى موقع الحادث مأمور مركز شرطة المراغة وضباط المركز، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن السبب وراء الحادث هو السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، مما أدى إلى انقلاب السيارة. تم انتشال السيارة من الترعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، في حين تولت النيابة العامة التحقيقات.

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