قرار جمهوري بتعيين الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيسًا لجامعة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيسةً لجامعة الأقصر، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت الدكتورة صابرين قد تولت منصب قائم بعمل رئيس جامعة الأقصر منذ أغسطس 2024، بالإضافة إلى عملها كقائم بعمل عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي منذ عام 2017.

كما شغلت منصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة الأقصر من 2019 حتى 2022، وتولت عمادة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر منذ عام 2019.

وتعمل الدكتورة صابرين عبد الجليل كمقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وهي أستاذ بقسم الدراسات السياحية بالكلية، وحصلت على لقب أستاذ دكتور في الإدارة السياحية عام 2015.

كما عملت أستاذًا زائرًا بكلية إدارة السياحة والفنادق بجامعة ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدرسًا زائرًا بكلية الإدارة بجامعة ويلز في بريطانيا.

حصلت الدكتورة صابرين على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الدراسات السياحية تخصص تسويق سياحي من جامعة حلوان عام 2004، ودرجة الماجستير في الدراسات السياحية من نفس الجامعة عام 2002، ودرجة البكالوريوس في السياحة عام 1997.