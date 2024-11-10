بعد موجة أمطار متفاوتة الشدة.. تطورات حالة الطقس في الإسكندرية (فيديو وصور)

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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

نشر مصراوي في بث مباشر مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا عن حالة الطقس في الإسكندرية، بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار خلال فصل الخريف ورفع درجة الاستعداد والطوارئ على مستوى أجهزة محافظة الإسكندرية.

وبعد موجة أمطار متفاوتة الشدة كانت تعرضت لها الإسكندرية مع بداية اليوم إلا أن الطقس جاء مستقرًا في ساعات المساء، مع وجود سحب كثيفة منخفضة.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا حتى الصباح معتدل نهارا مع توافر فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية 22 للعظمي و16 للصغرى، فيما جاءت حالة البحر معتدلة وبلغ مستوى ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، وبلغت سرعة الرياح نحو 20 كيلومتر في الساعة وسط طقس غائم نسبيا.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت شركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ، والدفع بسيارات رفع المياه والبدالات، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، والتأكيد على رفع أي مُخلفات، أو نواتج حفر، بصفة مُستمرة؛ منعًا لانسداد الشنايش.

وجرى توجيه جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

يشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.