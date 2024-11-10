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ارتفاع عدد مصابي ميكروباص سوهاج إلى 19

10:18 م الأحد 10 نوفمبر 2024

انقلاب سيارة أجرة ''ميكروباص'' في الترعة

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" في الترعة الرئيسية بالقرب من قرية العطوة بمركز المراغة شمالي سوهاج إلى 19 شخصًا، تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة في الجسم، دون تسجيل وفيات.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب ميكروباص في الترعة المجاورة للطريق. وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مركز شرطة المراغة، برفقة سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، إلى موقع الحادث.

أوضحت المعاينة أن السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ تسببا في انقلاب السيارة التي كانت تسير على خط "سوهاج/ جهينة". تم انتشال الميكروباص من الترعة وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقد أشارت مصادر رسمية إلى نقل جميع المصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي الجديد والمراغة المركزي وجهينة المركزي، حيث خرج معظمهم بعد تلقي العلاج، بينما بقي مصابان قيد الرعاية الصحية نظرًا لخطورة حالتهما.

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