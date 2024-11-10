8 إصابات في انقلاب ميكروباص بترعة في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة ميكروباص في الترعة الرئيسية ناحية قرية العطوة، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" في الترعة المجاورة للطريق.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة المراغة، وسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري.

وأفادت مصادر رسمية بأن عدد المصابين في الحادث، الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفيات سوهاج الجامعي الجديد، والمراغة المركزي، وجهينة المركزي، وتم تسجيل 8 حالات فقط.

وتبين من المعاينة أن سبب انقلاب السيارة هو السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وأن خط سيرها كان "سوهاج/ جهينة".