رئيس الطب العلاجي بوزارة الصحة: جاهزون لدعم مستشفى كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، اليوم الإثنين، استعداد القطاع الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لمستشفى كفر الشيخ العام، بما في ذلك توفير القوى البشرية المتخصصة، والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى إرسال المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتقديم أفضل خدمة علاجية للمترددين على المستشفى.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة الصحة، برئاسة الدكتور بيتر وجيه، والذي ضم أيضًا الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

وخلال الزيارة، استقبل الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، الوفد لمتابعة سير العمل بالمستشفى ومدى توفر المستلزمات الطبية والأدوية، فضلًا عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. كما حضر اللقاء فريق إدارة الطب العلاجي في مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد العدولي، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

عُقد اجتماع على هامش الزيارة بحضور مدير مستشفى كفر الشيخ، ووكلائه، ونوابه، ورؤساء الأقسام الطبية، حيث تم مناقشة أبرز التحديات والفرص التي يمكن من خلالها تحسين الخدمات المقدمة، فضلاً عن استعراض أبرز نقاط القوة في المستشفى، والعمل على تعزيزها.

كما تفقد الوفد عددًا من الأقسام الحيوية في المستشفى، بما في ذلك قسم الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، وعناية القلب، والعيادات الخارجية. وأوصى الدكتور بيتر وجيه بضرورة العمل على تقليل قوائم الانتظار، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، فضلًا عن العمل على إضافة خدمات جديدة للمستشفى بناءً على المقترحات المقدمة من الفريق الطبي.

من جهته، أكد الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، أن المديرية تعمل على تطبيق معايير الجودة والكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الأطقم الطبية، وهو ما يعد جزءًا من خطة المديرية لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وتحقيق رضا المواطنين بأفضل شكل ممكن.