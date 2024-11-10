محافظ المنيا ينفي طرح وحدات السوق الحضري بأسعار استثمارية

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المنيا - جمال محمد:

نفى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص وحدات السوق الحضري المطور بمنطقة "أبو هلال – السلخانة" بأسعار استثمارية. وأكد المحافظ أن الهدف من تطوير السوق هو توفير أماكن منظمة للباعة الجائلين وتحقيق الانضباط، ومنع التعديات على الطرق والأرصفة.

وأوضح كدواني أن الوحدات سيتم طرحها للإيجار بأسعار رمزية، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل للباعة والتجار وتقديم بدائل عملية تخدم سكان المنطقة التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وازدحام مروري متكرر، بما يحقق استفادة المواطنين ويوفر بيئة تجارية آمنة ومنظمة.

وكان المحافظ قد أجرى جولة تفقدية بمنطقة "أبو هلال" بحي جنوب المنيا في 5 نوفمبر الجاري لمعاينة الموقع المقرر إقامة السوق الحضري الجديد به، والذي يضم 86 محلاً تجارياً و12 مكتباً إدارياً. وأكد أن الوحدات ستُطرح بأسعار رمزية ضمن مبادرة "بداية" التي تهدف إلى دعم صغار التجار والباعة الجائلين وتوفير فرص عمل.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء هذا السوق جاء بعد تلقي عدد من شكاوى سكان منطقتي "أبو هلال" و"السلخانة" من فوضى الأسواق العشوائية وافتراش الباعة الجائلين للشوارع والأرصفة، ما يتسبب في عرقلة حركة المارة والسيارات واستغلال أصحاب المحلات للرصيف لعرض بضائعهم.