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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح مؤتمر "دعم الصناعة والاستثمار"

06:49 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسوان يفتتح مؤتمر ''دعم الصناعة والاستثمار''
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أسوان – إيهاب عمران:

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مؤتمر "دعم الصناعة والاستثمار" الذي نظم بالتعاون بين محافظة أسوان والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

بدأت فعاليات المؤتمر بجولة تفقدية للمحافظ في معرض منتجات المصانع والعارضين بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، وأيضًا بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن أسوان، المعروفة بأرض بلاد الذهب وعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستضيف هذا المؤتمر في ظل الطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة حاليًا بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية والخدمية.

وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الاستثمارات في المحافظة، مع رعاية مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. كما توجه بالشكر لمبادرة "ابدأ" لدورها الوطني في دعم الصناعة المصرية.

وأكد محافظ أسوان أن العمل يجري بروح الفريق لتقديم التسهيلات والحوافز المتنوعة، مما يعزز دور المحافظة كالبوابة الرئيسية للأسواق الإفريقية ويجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.

تضمنت الفعاليات عرض فيديو تعريفي عن مبادرة "ابدأ"، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحوافز وفرص الاستثمار في أسوان، إضافة إلى جلسة حوارية حول جهود الدولة في تطوير المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك.

اختُتمت الفعاليات بتكريم المتميزين في الدورة التدريبية التي نظمت بالتعاون بين المبادرة والوحدة المحلية بمركز نصر النوبة وجامعة النيل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسليم عقود 11 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي بالجنينة والشباك.

اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مؤتمر دعم الصناعة والاستثمار مبادرة ابدأ الاستثمارات الصناعة المصرية المشروعات المتوسطة والصغيرة أسوان
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