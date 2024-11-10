ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. إجراء 4 عمليات رمد بمستشفى بلقاس

بالصور ـ السيطرة على حريق في مصنع لإعادة تدوير الأقطان بأسيوط

خروج 17 مصابًا من مستشفيات سوهاج بعد حادث انقلاب ميكروباص

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، إجراء 4 عمليات متنوعة في تخصص الرمد ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك بالتنسيق بين مستشفى رمد المنصورة وقسم الرمد بمستشفى بلقاس.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية أن العمليات الأربع أُجريت في مستشفى بلقاس تحت إشراف فريق الطب العلاجي بالمديرية، بهدف تكثيف الجهود للقضاء على قوائم الانتظار وتبادل الخبرات، مما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن عمليات العيون تنوعت بين عمليات صغرى ومتوسطة مثل إزالة المياه البيضاء، مشيرًا إلى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تُقدم مجانًا بالكامل.

يُذكر أن قسم الرمد بمستشفى بلقاس أُدرج مؤخرًا ضمن الأقسام المعتمدة لقوائم الانتظار بعد تطويره وتزويده بجهاز ميكروسكوب رمد حديث وجهاز فيكو لإزالة المياه البيضاء.