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محافظ السويس يزور الفدائي عبد المنعم قناوي للاطمئنان على صحته -صور

04:53 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    محافظ السويس يتوسط اسرة الفدائي قناوي
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    محافظ السويس يطئمن على صحة عبدالمنعم قناوي
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    حديث وحدي عن ذكريات الحرب والمعارك
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    حديث ودي بين اللواء الشاذلي وعبدالمنعم قناوي
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السويس- حسام الدين أحمد:

زار اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، الفدائي عبدالمنعم قناوي، أحد أبطال منظمة سيناء العربية للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لوعكة صحية الأيام الماضية.

وخلال الزيارة بمنزل قناوي دار حوار بين المحافظ والفدائي عن الحرب وحصار السويس، ودور رجال المقاومة الشعبية، وعناصر الاستطلاع ودور المقاومة ورجال السويس في الحفاظ على ما تحقق في أكتوبر.

وأكد المحافظ، أن الأبطال رجال المقاومة الشعبية والفدائيين في منظمة سيناء العربية لهم دور كبير في الاستعداد للحرب، ولم يبخلوا بحياتهم على الوطن ودافعوا عن مصر حتى تحقق نصر أكتوبر.

وكان الفدائي عبدالمنعم قناوي تعرض لأزمة صحية خلال شهر أكتوبر الماضي، وجرى نقله إلى مجمع السويس الطبي ومكث عدة أيام حتى تعافى وعاد لمنزله.

وشارك الفدائي قناوي في عدة عمليات خلف خطوط العدو في سيناء، كان أبرزها عملية وضح النهار، والتي عاد أبطالها بأسير وقتلوا وأصابوا 20 جنديا من جيش العدو.

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محافظ السويس الفدائي عبد المنعم قناوي السويس اللواء طارق حامد الشاذلي أبطال منظمة سيناء العربية
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