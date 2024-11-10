"له معلومات جنائية".. العثور على جثة رجل داخل الأراضي الزراعية في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر مزارعون بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، على جثة مُلقاة وسط الأراضي الزراعية، وأبلغوا الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بالعثور على جثة هامدة وسط الحقول بالأراضي الزراعية، وتوجهت قوة أمنية لموقع الحادث، وتبين أن المجني عليه يُدعى "م.ا" له معلومات جنائية وفي جسده عدة طعنات.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.