المشدد 15 عامًا لسائق زور محررات رسمية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأحد، حضوريًا بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 عامًا، عما أسند إليه بتزويره محررات رسمية، ومصادرة المحررات المزورة، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

كما قررت المحكمة، في حكمها بأن يؤدي المتهم للمدعي بالحق المدني بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته المحكمة بمصاريف الدعوى المدنية، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة ، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد ، نائب رئيس المحكمة، وعبدالرحمن محمد الشهاوي، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 3330 لسنة 2018 جنايات قسم ثان شرطة كفر الشيخ كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3622 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق أحالت المدعو "م.ع.م.ر"، 45 عامًا، الصادر بحقه الحكم القضائي، وكل من "ع.ا.ع.س.ا"، 36 عامًا ، وا.ا.م.ع"، 31 عامًا، و"ف.ح.م.ا"، سبق محاكمتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهم.

وجاء ذلك لأنهم في غضون عام 2017 بدائرة قسم ثان شرطة كفرالشيخ، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين مفادهما سقوط حكم بالاعدام على نجلي المجني عليه، والعفو عنهما في القضية رقم 5863 لسنة 2010 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1496 لسنة 2010 كلي كفر الشيخ والمنسوب صدورهما زورا لجهتين سيادتين، وذلك بطريق الاصطناع.

وتبين أنهم اتفقوا مع المجهول علي تزويرهما وساعدوه علي ذلك بأن امدوه بالبيانات، وقام المجهول باصطناعهما علي غرار المحررات الصحيحة وبصمها بخاتم مزور لهاتين الجهتين السياديتين، وفق ما جاء في التحقيقات، كما اشتركوا وآخر مجهول في تقليد وتزوير خاتم شعار الجمهورية لهاتين الجهتين السياديتين، وتوقيعات الموظفين المختصين لهاتين الجهتين السياديتين.

كما استعملوا المحررين المزورين فيما زورا لهما بأن قدموهما للمجني عليه حسن النية "ح.ع.خ"، بعد إيهامه بسقوط حكم الإعدام عن نجليه والعفو عنهما في تلك القضية، واستولوا منه علي مبالغ مالية بلغت 27 مليون جنيه.