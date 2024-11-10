ضبط 3 منشآت مخالفة لتصنيع وتعبئة الأسمدة الزراعية ومنتجات الألبان بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

نجحت مباحث تموين المنوفية، اليوم الأحد، في استهداف مخزن أسمدة زراعية وعدد من المنشآت المخالفة وغير المرخصة لتصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية، ومنتجات الألبان بمراكز منوف والباجور، وتمكنت من ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، و3 أطنان سكر وأرز مجهولي المصدر، و10 أسطوانات غاز كبيرة الحجم مدعمة وبدون تصريح من الجهات المختصة و10 آلاف استيكر، و3 آلاف عبوة منتجات غذائية منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية وهمية بالباجور.

كما ضُبط 6 طن أسمدة زراعية معدة للبيع تحمل علامة تجارية وهمية، وخط إنتاج مكون من 4 خلاط ماكينة طحن مواد صلبة وميزان إلكتروني بمنوف، وتقرر التحفظ علي جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية علي استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع المنتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا علي حقوقهم ومصالحهم، يأتي هذا في إطار الحفاظ علي الخطة الطموحة للدولة والعمل علي استهداف المتلاعبين بالدعم والتأكد من وصوله للمستحقين.