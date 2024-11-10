بالصور.. نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المطبخ المركزي للمدينة الجامعية فى أسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بزيارة تفقدية للمطبخ المركزي في المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط.

هدفت الزيارة إلى التأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمة للطالبات، ومطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة.

وأكد الدكتور عبد المالك، أهمية الحفاظ على النظافة والتعقيم المستمر للأدوات المستخدمة في المطبخ، مشددًا على ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي بانتظام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة الطالبات والعاملين.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة مخازن الأغذية للاطمئنان على تواريخ صلاحية المنتجات المخزنة. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة الجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة داود، على أمن وسلامة الطلاب والطالبات.

رافق عبد المالك في جولته، حنان عبد الحميد، مديرة المدينة الجامعية للطالبات، وحسام مهران، مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمشرف على المدن الجامعية للوجه القبلي، والدكتورة عواطف عبد التواب، البيطرية بالمدينة الجامعية.