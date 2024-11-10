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الكرتونة بـ 152 جنيها.. توفير سيارات لبيع بيض المائدة في القليوبية بأسعار مخفضة -صور

03:39 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    توفير سيارات لبيع بيض المائدة في القليوبية بأسعار مخفضة (4)
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    توفير سيارات لبيع بيض المائدة في القليوبية بأسعار مخفضة (5)
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    توفير سيارات لبيع بيض المائدة في القليوبية بأسعار مخفضة (6)
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    توفير سيارات لبيع بيض المائدة في القليوبية بأسعار مخفضة (2)
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    توفير سيارات لبيع بيض المائدة في القليوبية بأسعار مخفضة (3)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأحد، السيارات المتنقلة المحملة بالدفعة الأولى لبيع بيض المائدة بسعر 152 جنيهاً للكرتونة التي يبلغ وزنها كيلو و 800 جرام، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء المحافظة وتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد عطية، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جُهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنيها بمُختلف مراكز ومُدن وأحياء المحافظة.

فيما أوضح "المحافظ" أنه تم التنسيق مع جمعية عرابي بالعبور لتوفير 500 طبق بيض بسعر 152 جنيها للطبق، مُشيراً إلى التنسيق مع مديرية الطب البيطري وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات من بيض المائدة لتكون كمية لكل مركز ومدينة يتم تواجدها بكافة أنحاء المحافظة، لتخفيف العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى توفير وتوزيع بيض المائدة بالمعارض الثابتة التي تُقيمها المحافظة بكل مركز ومدينة لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مُخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق.

أيمن عطية محافظ القليوبية بيض المائدة اسعار البيض
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