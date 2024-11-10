غدًا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية والقرى التابعة لها، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غد الاثنين الموافق 11 / 11 / 2024 وحتى الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال التكريك بنهر النيل التى تتم بمعرفة مديرية الرى أمام مأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، والتواصل مع الخط الساخن على رقم 125 أو 01200288880.