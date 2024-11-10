بلدي ب320 جنيها.. مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في سوهاج -فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا سلطت فيه الضوء على مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة سوهاج.

وقال محمود شعبان، جزار، إنه يبيع اللحمة البلدي العجالي الصغير بسعر 320 جنيه للكيلو، مضيفًا أنه يضع 150 جرام فقط سمين أو دهون على كيلو اللحمة، مشيرًا إلى أنه يذبح يوميًا ويعرض اللحوم في المنفذ ما عدا يوم الجمعة.

فيما أوضحت المهندسة وفاء الصاوي، مسئول خدمة العملاء بهندسة كهرباء طهطا، أنها سعت لإنهاء الإجراءات الرسمية لإقامة المنفذ سواء من الوحدة المحلية أو مديرية التموين، وغير ذلك من الجهات الرسمية المسئولة عن بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشارت "الصاوي" إلى أنها ستعمم بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة قرى مركز طهطا؛ لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، لافتًة إلى أنها ستوفر خلال الأيام القليلة القادمة بيع أسماك بحيرة ناصر بأسعار مخفضة للمواطنين.