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إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

01:35 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ، أن حالات الإزالة شملت 5 حالات على أراضي أملاك الدولة، و الري، و 9 حالات على مساحة 8 قراريط أرض زراعية، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن تنفيذ الموجة 24 يجري على 3 مراحل، والتي بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر الماضي حتى الأول من نوفمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأراضي الزراعية تعد على الأراضي الزراعية إزالة التعديات
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